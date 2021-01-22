Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiren Galatasaray, Henry Onyekuru'ya da kavuşuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı futbolcunun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ONYEKURU, SÜPER LİG'İN KODLARINI BİLİYOR"

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Henry Onyekuru gece saat 04.00’te İstanbul’da olacak.

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22/01/2021 22:52