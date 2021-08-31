Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

Galatasaray, geldiği günden itibaren tartışılan Kolombiyalı yıldız Falcao için karar verdi. Sarı kırmızılılar golcü isme 3 milyon euro vererek yolları ayırmayı planlıyor.

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31/08/2021

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Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

Galatasaray'da son 3 resmi maçta kadroya alınmayan Radamel Falcao için kritik süreç başladı. Sarı-kırmızılı kulübün, Morutan transferi ile dolan yabancı kontenjanını Falcao'yu gönderip açmaktan başka çaresi kalmadı.

TFF'nin 546 milyon TL harcama limiti koyduğu Galatasaray, 9 transfer sonrası sınıra dayanırken, yıllık maliyeti vergilerle 8 milyon Euro'yu bulan Falcao'nun gidişiyle limit sorunu ortadan kalkacak.

3 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılılar kulüp bulması halinde Kolombiyalı golcüye 3 milyon Euro ödeme yapacak ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak.

31/08/2021 13:37
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TAGS: Galatasaray, Radamel Falcao
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