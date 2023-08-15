Galatasaray'dan Ramos hamlesi

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15/08/2023

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Galatasaray'dan Ramos hamlesi

Yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle giren Galatasaray, Sergio Ramos'u gündemine aldı.

Tecrübeli oyuncuyu 1+1 yıllığına kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar görüşmelerini sürdürüyor.

37 yaşındaki Sergio Ramos son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

 

15/08/2023 19:21
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TAGS: Galatasaray’dan Ramos hamlesi
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