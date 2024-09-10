Galatasaray'dan Roma'ya Zalewski çıkarması

Roma'nın sol kanat oyuncusuNicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için önemli bir aşama kaydeden Galatasaray yönetiminin, bu transfere son noktayı koymak için harekete geçtiği ileri sürüldü.



TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı idareciler, Zalewski'nin transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İtalya'ya gidiyor.



33 MAÇTA 3 ASİST



Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süre aldı.

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