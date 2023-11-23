Galatasaray'dan Sacha Boey kararı

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalaması gündemdeydi.

Oyuncunun maaşına zam yapması beklenen Sarı-Kırmızılıların planı belli oldu.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Sacha Boey'a verilecek ciddi bir ücretin, oyuncunun transferine engel olabileceğini düşünüyor.

Yılda 460 bin euro kazanan ve 2.5 milyon euro talep ettiği vurgulanan Sacha Boey'a söz konusu rakamın verilmesi halinde transferde pürüz yaşanabileceği öngörülüyor.

Avrupa'daki yüksek vergiler nedeniyle Sacha Boey'u transfer etmeyi düşünen kulüplerin daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalacağı vurgulandı.

Bu nedenle Galatasaray'ın, Boey ile yeni sözleşme konusunda Avrupa kulüplerinin "yüksek bonservis-düşük maaş" politikasını gözeteceği kaydedildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Sacha Boey, 1 gollük katkı verdi.

23 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.