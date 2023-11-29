Galatasaray'dan süper geri dönüş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar 5 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ve Manchester United, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Manchester United, 11'de Garnacho ve 18'de Bruno Fernandes ile skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray adına Hakim Ziyech duran toptan farkı 1'e indirdi. Konuk takım 55'te McTominay ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3. Sarı kırmızılılarda Ziyech yine sahneye çıktı ve farkı 62'de 1'e indirdi: 2-3. İkinci yarı Mertens yerine oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Ziyech'in pasında Onana'yı avladı ve skora dengeyi getirdi: 3-3.

Mücadele 3-3 beraberlikle sona ererken Galatasaray puanını 5 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı.