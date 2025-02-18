Galatasaray'dan TFF'nin davetine ret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi öncesi yaptığı çağrıya yanıt verdi.



TFF'nin derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplantı davetine katılmayacaklarını açıkladı.

"ASIL AMAÇLARI BAŞKAYDI"

Özbek, “Şimdi mi belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz. Farkında değil misiniz, Türk futbolunun nereye geldiğinin? Arkadaşlarımla mektubu paylaştım, söylenen ifadelere şüphe ile yaklaştım. Rizespor maçına 1 saat kala TFF, toplantıyı duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, maça 1 saat kala cevabımız beklenmeden çağrının yapılma sebebini takdirinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum!” ifadelerini kullandı.

“SANKİ DERBİ İLK KEZ OYNANIYOR"

“Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış!" diyen Özbek, "O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor!" açıklamasında bulundu.