Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta golsüz berabere kaldı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, karşılaşmanın 22. dakikasında Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili TFF'ye başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Yazgan, "Pozisyon ceza sahası içerisinde. Bariz bir şekilde yumruk atılıyor. Kırmızı kart ve penaltı. 26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Bu konuda bizim muhatabımız yayıncı kuruluş değil TFF. TFF, yarından tezi yok bu işi sorgulasın. Ben bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. TFF'ye yayıncı kuruluşun araştırılması için yarın yazılı başvurumuzu yapacağız. Derbi süper keyifli değildi. Her sene orada 3 atacağız diye bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz. 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız." ifadelerini kullandı.