Galatasaray'dan VAR açıklaması

Galatasaray, VAR sistemini eleştiren bir açıklama yayınladı. Sistemin belli takımların işine gelir şekilde uygulandığını belirten sarı kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

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18/10/2022

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Galatasaray'dan VAR açıklaması

Galatasaray, VAR sistemi hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. "Utanç Vesikası" başlığıyla yapılan açıklamada, "Video Yardımcı Hakem Sistemi, saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır." denildi.

Galatasaray'ın maçlarında VAR sisteminin çalışmadığı belirtilirken, "Sistemin; utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Federasyona çağrıda bulunan sarı kırmızılı kulüp, "Türkiye Futbol Federasyonu’ndan acil beklentimiz, hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırması ve adaleti herkes için sağlamasıdır." dedi.

18/10/2022 14:35
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TAGS: Galatasaray, VAR
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