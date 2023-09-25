Galatasaray'dan Victor Nelsson açıklaması

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25/09/2023

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Galatasaray'dan Victor Nelsson açıklaması

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ve kız arkadaşı Sofie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson baba oldu. Nelsson ve kız arkadaşı Sofie'nin bir kız çocuğunun dünyaya geldiği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Victor ve kız arkadaşını tebrik eder, yeni doğan kızları Ella’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Victor Nelsson, kız arkadaşının acil doğum riski nedeniyle izinli olarak Galatasaray'ın Başakşehir maçı kadrosunda yer almamıştı.

25/09/2023 11:21
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TAGS: Galatasaray, Victor Nelsson
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