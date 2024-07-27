Galatasaray'dan Wendel için rekor teklif: Kulüp tarihine geçebilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sıradaki hedefi orta saha takviyesi. Sarı-Kırmızılıların hedefindeki isim ise Wendel.

Wendel için Zenit ile kurulan ilk temasta Rus ekibinin talebi 30 milyon euro olmuştu.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Wendel için Zenit'in kapısını son kez çaldı ve teklifi rekor seviyeye çekti.

Haberde Galatasaray'ın teklifinin 20 milyon euro + sonraki satıştan pay olduğu vurgulandı.

Wendel'in bu rakam karşılığında Galatasaray'a imza atması halinde Brezilyalı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Söz konusu alanda rekor 17.05 milyon euro ile Jardel'e ait.

Öte yandan yine haberde Zenit'in pazarlıklarda 30 milyon eurodan 25 milyon euroya indiği detayı da verildi.

Geride bıraktığımız sezonda toplam 35 maça çıkıp 2894 dakika sahada kalan Wendel 4 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.