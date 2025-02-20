Galatasaray'dan yabancı hakem kararı sonrası ilk resmi hamle
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
YAYIN TARİHİ:
20/02/2025
TFF, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yönetmesine karar vermiş ve dev maçta Slovan Vincic'in düdük çalacağını açıklamıştı.
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Derbiyi yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanmasının ardından Galatasaray'dan ilk resmi adım geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na "yürütmeyi durdurma" başvurusu yaptı.
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