Galatasaray'dan yaz transfer döneminde 'gençlik' operasyonu

Süper Lig'de geçen sezonu averajla 2. bitirerek şampiyonluğu kaçıran sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

Geçen sezon kadrosunda bulunan 17 oyuncuyla yollarını ayıran Galatasaray, 11 ismi kadrosuna kattı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek 3 sezonun kadrosunu oluşturma hedefiyle çalışan sarı-kırmızılılar, transfer planlamasında genç ve potansiyelli futbolculara yöneldi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 23,7 oldu. 35 yaşındaki Radamel Falcao ve Ryan Donk, 32 yaşındaki Jimmy Durmaz, 31 yaşındaki Şener Özbayraklı gibi tecrübeli isimlerle yola devam etmeyen sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı futbolcuların yaş ortalaması ise 26 olarak gerçekleşti.

Gelenler

Kadrosuna genç ve potansiyelli futbolcuları kata Galatasaray'ın kasasında ciddi bir bonservis bedeli çıktı.

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna 5 Türk, 2 Rumen, birer de Hollandalı, Danimarkalı, Fransız ve Brezilyalı futbolcuyu dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçmiş sezonların aksine futbolcuların aldığı ücretler ile bazı transferlerde ödenen bonservis bedellerini açıklamadı. Kadrosuna 3'ü serbest, 2'si kiralık olarak toplamda 10 futbolcu dahil eden Galatasaray, sadece 3 oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı stoper Victor Nelsson için 7 milyon avro, Rumen orta saha oyuncuları Alexandru Cicaldau için 6,5 milyon avro, Olimpiu Morutan için ise 3,5 milyon avro ödediğini duyurdu.

Kulüp, Fransız sağ bek Sacha Boey, yerli futbolcular Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ile kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'nun maliyetlerini açıklamadı.

Gidenler

Galatasaray, geçen sezon kadrosunda bulunan 17 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, maliyeti ve yaşadığı sakatlıklarla eleştirilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sözleşmesini feshetti. Sözleşmesi biten Martin Linnes, Ryan Donk ve Şener Özbayraklı ile yeni anlaşma imzalamayan Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın da Fatih Karagümrük'e gitmesine izin verdi.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmadı. Galatasaray, birçok futbolcuyu da farklı takımlara kiralık olarak gönderdi.

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09/09/2021 10:26