Galatasaray'ı Yunus Akgün üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Adana ekibinin gollerini Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün attı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Ev sahibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yunus Akgün, 58'de ceza sahası dışından attığı süper golle skoru 2-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Adana ekibi puanını 29'a çıkarırken kötü gidişe "dur" diyemeyen ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek almıştı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer almadı.

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21/12/2021 21:05