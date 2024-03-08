Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi: Bonservisi belli oldu

Son dönemde transfer ettiği gurbetçi futbolcuların performansından memnun olan Galatasaray, rotasını yine Almanya'ya çevirdi.

2024-25 sezonunun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, birçok gurbetçi futbolcuyu listesine aldı.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında ise Eren Dinkçi var.

Bu sezon kiralık gönderildiği Heidenheim dahil birçok talibi bulunan Eren Dinkçi için Werder Bremen'in talep ettiği bonservis de ortaya çıktı.

Habere göre Werder Bremen, genç kanat oyuncusundan en az 5 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Haber detayında Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Werder Bremen ile pazarlık masasına oturacağı ve Alman ekibine resmi teklifini ileteceği vurgulandı.

Bu sezon kiralık forma giydiği Heidenheim'da, Bundesliga ve kupada toplam 24 maça çıkan Eren Dinkçi 8 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Eren Dinkçi'nin Werder Bremen ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.