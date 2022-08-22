Galatasaray'ın 9 gol attığı maçta çok konuşulan görüntü

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen organizasyon olan Rezerv Lig maçında Galatasaray Ümraniyespor'u deplasmanda 9-0 mağlup etmeyi başardı.

Rezerv Lig'de oynadığı 3 maçı da kazanan Galatasaray'da golleri Barış Alper Yılmaz (3), Hamza Akman, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar ve Zeki Mert Saki attı.

Ancak maçtan daha çok Oğuz Yörük tarafından çekilen bir fotoğraf konuşuldu. Futbolcular sahaya çıkarken zemin üzerinde çimlerde otlayan iki tane inek görenleri şaşırttı.

Bu toğraf sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

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22/08/2022 15:38