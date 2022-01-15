Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mario Branco kimdir?
Galatasaray Kulübü, sportif direktörlük görevine Mario Branco'yu getirdi.
15/01/2022
Galatasaray, sportif direktörlük görevi için Mario Branco ile el sıkıştı.
- Mario Baranco kimdir?
6 Kasım 1975 doğumlu Portekizli futbol adamı, UEFA B Lisans sahibidir.
Mario Branco, Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve CSA Steaua Bükreş'te scout ekibinin başında yer aldı.
46 yaşındaki teknik adam, Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril, Hajduk Split, PAOK ve son olarak Famalicao'da sportif direktör görevini üstlendi.