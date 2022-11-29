Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Galatasaray'ın FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kampın programı belli oldu.

ads ads ads ads
29/11/2022

ads
Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Galatasaray'ın FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kampın programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 8-16 Aralık'ta Antalya’da kamp gerçekleştirecek. Galatasaray, kamp boyunca 2 de hazırlık maçı oynayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

29/11/2022 09:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Galatasaray
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.