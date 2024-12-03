Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat edildi

Galatasaray Kulübü, Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin ülkesinde ameliyat edildiğini duyurdu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
03/12/2024

ads
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires’teki Santorio Las Lomas Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti.

Yıldız futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat edildi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.