Galatasaray'ın Avrupa kadrosu güncellendi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi. Sarı kırmızılılar; Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u listeye ekledi.

Roma'ya Transfer olan Angelino, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ve Real Betis'e transfer olan Bakambu listeden çıkarıldı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın bu kez de listede yer almadı.

Takıma yeni katılacak oyuncu, yalnızca ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius