Galatasaray'ın Bayern Münih 11'i netleşiyor

Ligde liderliğe yükselen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçına çevirdi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Alman ekibine karşı sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Stoper ikilisi ise Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den oluşacak.

Savunmanın sağında Sacha Boey yer alırken, sol tarafta ise Angelino'nun forma için bir adım önde olduğu ifade edildi.

Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'nın partnerinin Kaan Ayhan olması bekleniyor. Kanatlarda Wilfried Zaha ile birlikte Tete veya Ziyech forma giyecek.

Forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. İleri uçtaysa topuğundaki sakatlığı devam eden Mauro Icardi, özel iğneyle sahada olacak.