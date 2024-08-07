Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki rakiplerine karşı karnesi

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligde geride kalan 66 sezonda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde 50 kez ile en fazla galibiyeti Beşiktaş'a karşı, 53 kez ile en fazla mağlubiyeti de Fenerbahçe karşısında aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

EN FAZLA GALİBİYET BEŞİKTAŞ, MAĞLUBİYET İSE FENERBAHÇE'YE KARŞI

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 66 sezonda Fenerbahçe ile 134 kez karşılaştı. Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Beşiktaş'ı 50 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 165 kez ile yine siyah-beyazlıların ağlarına gönderdi. En fazla golü (163) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

LİGDE İLK KEZ EYÜPSPOR VE BODRUMSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk defa ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eyüpspor'la 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile de 13 ve 32. haftada maç yapacak.