Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo serbest kaldı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, unutulmaz başarılara imza attığı Palmeiras'tan resmen ayrıldı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo serbest kaldı.

Brezilya ekiplerinden Palmeiras forması giyen ve takımıyla unutulmaz başarılara imza atan Melo'nun ayrılığı resmi internet sitesinden duyuruldu.

Palmeiras, Felipe Melo'nun ayrılığını "Bir döngünün sonu değil, ebediyetin bir başlangıcı" olarak nitelendirdi.

38 yaşındaki Felipe Melo 2017 yılında transfer olduğu Palmeiras'ta üst üste iki yıl Libertadores Kupası kazandı ve kıtanın en büyüğü oldu.

Felipe Melo hangi takıma gidecek?

Felipe Melo'nun Palmeiras'tan ayrılmasından sonra gözler yeni kulübüne çevrildi.

Brezilyalı futbolcunun kariyerine devam etmesi beklenirken Flamengo ve Fluminense'nin oyuncuyla ilgilendiği söylentileri gündemde.

Öte yandan zaman zaman Melo'nun Galatasaray'a döneceği de iddia edilmişti. Ancak Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Felipe Melo, Galatasaray'da ne yaptı?

Felipe Melo 2011-2016 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Juventus'tan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Melo daha sonra Inter'in yolunu tuttu.

Felipe Melo, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca 155 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

Felipe Melo, Galatasaray kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.

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05/12/2021 10:40