Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

ads ads ads ads
12/09/2023

ads
Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar ligde ve Avrupa'da toplam 9 resmi maça çıktı.

Okan Buruk'un ekibi, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evinde oynadığı maçların tamamında ise galip gelmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, geçen sezon iç sahadaki son 3 maçını kazanmıştı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sene ise taraftarı önünde 4 galibiyet daha alarak seriyi 7 maça yükseltti.

Galatasaray, Eylül ayı içinde 4'ü lig 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maça çıkacak. Sarı kırmızılılar, bu maçların 3'ünü Seyrantepe'de oynayacak.

Okan Buruk'un ekibi, taraftarın da katkısıyla bu süreci kayıpsız atlatmayı planlıyor.

Yoğun bir maç takvimi olan Galatasaray, Eylül ayı içinde İstanbul dışına çıkmayacak.

3 Ekim'de Manchester United deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar, o mücadeleye kadar fikstür avantajını kullanmak istiyor.

12/09/2023 17:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Galatasaray’ın evinde bileği bükülmüyor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.