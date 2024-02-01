Galatasaray'ın gündemindeki Lorenz Assignon'un yeni takımı belli oldu

Sağ bek transferi için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Lorenz Assignon'du. Galatasaray'ın Serge Aurier ile anlaşmasının ardından Lorenz Assignon'un yeni takımı da belli oldu.

Sacha Boey'u rekor ücretle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, bir süredir sağ bek transferi için görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Galatasaray'ın sağ bek adaylarının üst sıralarında ise Lorenz Assignon yer alıyordu. Sarı-Kırmızılılar, Fransız futbolcuyla temaslarda bulunsa da bir süre sonra rotasını Serge Aurier'ye kırdı.

Galatasaray, Aurier konusunda oyuncu ve Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

LORENZ ASSIGNON'UN YENİ DURAĞI PREMIER LİG

Sarı-Kırmızılıların bu hamlesi sonrası Lorenz Assignon'un da yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Lorenz Assignon, Burnley'e Transfer oluyor.

Burnley, İngiltere Premier Lig'de 22. hafta sonunda 12 puanla 19. sırada yer alıyor.