Galatasaray'ın gündemindeki Nicolas Dominguez'de yeni gelişme

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nicolas Dominguez'in performans düşüklüğü takımı Bologna'da endişe yaratıyor..

NICOLAS DOMINGUEZ'DE KONSANTRASYON KAYBI

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı kırmızılı takımın yanı sıra Nottingham Forest'ın da ilgilendiği Dominguez, transfer söylentileri nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşıyor.



JUVENTUS MAÇINDA YEDEK KALABİLİR



Haberde, Arjantinli orta saha oyuncusunun, son iki aydır birçok kulübün dikkatini çektiği ancak kulübü Bologna'dan ayrılmadığı hatırlatıldı. Nicolas Dominguez'in geçen hafta 2-0 kaybedilen Milan maçında hayal kırıklığı yarattığı ifade edilirken, teknik direktör Thiago Motta'nın bu akşam Juventus'a karşı 25 yaşındaki futbolcuyu yedek bırakabileceği ileri sürüldü.



SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR



3.5 yıldır formasını giydiği İtalyan takımında sözleşmesinin son yılına giren Nicolas Dominguez, Bologna'da 111 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.