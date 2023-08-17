Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferinde yeni gelişme

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakim Ziyech'in sağlık kontrollerinin sürdüğü ve herhangi bir sıkıntı çıkmaması halinde Faslı yıldızın resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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17/08/2023

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Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferinde yeni gelişme

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Faslı futbolcunun transferinde ince eleyip sık dokuyor.

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; Ziyech sarı kırmızı takıma transferi için sağlık kontrollerinin ilk bölümünü dün tamamladı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün de bazı testlere tabi tutulacağı ancak önce ilk gün sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sıkıntı çıkmaması halinde Ziyech'in Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

24 MAÇTA 3 ASİST

Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldız, İngiliz kulübüyle geçen sezon 24 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

17/08/2023 11:58
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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