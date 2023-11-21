Galatasaray'ın Icardi planı

Lige verilen milli ara, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığını atlatması için değerlendiriliyor.

Arjantinli oyuncu, ligin 9'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlık yaşamıştı.

Topuğuna darbe alan Icardi, derbi sonrasındaki 5 mücadeleye iğneyle çıktı.

30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte ligde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor'a karşı mücadele etti.

Tecrübeli futbolcu, üç karşılaşmada 1 asist üretti.

Mauro Icardi sakatlığı sonrası, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e karşı 2 maçta forma giydi.

Arjantinli golcü, Alman ekibine karşı da iğneyle oynadı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray sağlık ekibi, Mauro Icardi ile özel olarak ilgileniyor.

30 yaşındaki futbolcunun, milli takım arası sonrası yeniden form yakalaması hedefleniyor.

Icardi'nin sahada olmak için istekli olduğu ve maç kaçırmak istemediği öğrenildi.