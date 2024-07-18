Galatasaray'ın ilk galibiyetine Batshuayi damgası

Galatasaray hazırlık maçında Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 yenerek Avusturya kampındaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray'ın yeni transferi Batshuayi 1 gol, 2 asistle karşılaşmaya damgasını vurdu.

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya’da bulunan Galatasaray üçüncü hazırlık maçında, Slovakya’nın Trencin takımı ile karşılaştı. Raiffeisen Arena'dan oynanan maç, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11

Sarı kırmızılılar karşılaşmaya Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi 11'iyle başladı.

GOLLER

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Derrick Köhn, 22. dakikada Hakim Ziyech, 48. dakikada Dries Mertens ve 58. dakikada Michy Batshuayi attı. Trencin'in tek golü 82. dakikada Emmanuel Uchegbu'dan geldi.

BATSHUAYI'DEN 1 GOL, 2 ASİST

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Trencin'e karşı attı. Belçikalı santrfor attığı golün yanı sıra iki de asist yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu.

İLK GALİBİYET

Galatasaray, Avusturya'daki 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar bundan önceki karşılaşmalarda LASK Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 mağlup olmuştu.

Galatasaray 24 Temmuz'da Lecce, 27 Temmuz'da ise Parma ile oynayacak ve Avusturya kampını tamamlayacak.