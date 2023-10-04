Galatasaray'ın kasası doldu, şimdiden 30 milyon Euro geldi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, UEFA'dan 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı.

Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray böylece şimdiden kasasına 19.37 milyon Euro koymuş oldu.

Sarı kırmızılıların son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin Euro. Bu rakam da hesaba dahil edildiğinde Galatasaray'ın geliri 30 milyon Euro'ya yaklaşıyor.

Galatasaray son 16 turuna kalırsa 9.6 milyon Euro bonus elde edecek.