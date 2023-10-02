Galatasaray'ın M.United kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu da UEFA kadrosunda bulunmuyor.

İşte kamp kadrosunda yer alan isimler