Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında harika haber

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam ve yarın sahne alacaklar.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında son derece verimli bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

Öte yandan temsilcilerimizin maçları öncesi dün oynanan 2 karşılaşmadan da istediğimiz sonuçlar çıktı.

Sıralamada bir basamak üstümüzde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Royal Antwerp, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.

Bir basamak altımızda yer alan İskoçya'nın temsilcisi Celtic de yine Devler Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 2-0 yenilerek evine puansız döndü.

Oynanan son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:

1- İngiltere | 95.428

2- İspanya | 82.614

3- İtalya | 78.712

4- Almanya | 77.624

5- Fransa | 57.664

6- Hollanda | 57.500

7- Portekiz | 50.482

8- Belçika | 43.000

9- TÜRKİYE | 35,3

10- İskoçya | 33.250

11- İsviçre | 31.575

12- Avusturya | 31.400