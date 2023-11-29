Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında harika haber

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hafta arasında sahne alıyor. Temsilcilerimizin maçları öncesi dün oynanan 2 müsabakada çıkan sonuçlar bize yaradı. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

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29/11/2023

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Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında harika haber


Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam ve yarın sahne alacaklar.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında son derece verimli bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

Öte yandan temsilcilerimizin maçları öncesi dün oynanan 2 karşılaşmadan da istediğimiz sonuçlar çıktı.

Sıralamada bir basamak üstümüzde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Royal Antwerp, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.

Bir basamak altımızda yer alan İskoçya'nın temsilcisi Celtic de yine Devler Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 2-0 yenilerek evine puansız döndü.

Oynanan son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:

1- İngiltere | 95.428

2- İspanya | 82.614

3- İtalya | 78.712

4- Almanya | 77.624

5- Fransa | 57.664

6- Hollanda | 57.500

7- Portekiz | 50.482

8- Belçika | 43.000

9- TÜRKİYE | 35,3

10- İskoçya | 33.250

11- İsviçre | 31.575

12- Avusturya | 31.400

29/11/2023 09:46
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TAGS: Galatasaray, maç, UEFA,
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