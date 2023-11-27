Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçına odaklandı. Sarı kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirmeye çalışıyor.

Galatasaray'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak. Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez, Manchester United maçında forma giyemeyecek.

Kolombiyalı futbolcunun sol üst arka adale grubunda 2'nci derece zorlanma tespit edildi.

Stoperde Davinson Sanchez'in yokluğunda Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın görev yapması bekleniyor. Okan Buruk, Kaan'ı orta sahada değerlendirmek isterse savunmanın merkezinde Nelsson yer alacak.

Sağ bekte Sacha Boey, solda ise Angelino forma giyecek.

Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'ya görev verecek. Bu bölge için ayrıca Tanguy Ndombele ve Kaan Ayhan arasında tercih yapacak. Galatasaray'da sol kanatta Wilfried Zaha'nın yeri garanti gibi görünüyor.

Sağ tarafta ise Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz veya Tete forma giyecek. Okan Buruk, forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu'na şans vermeyi düşünüyor. İleri uçtaysa Mauro Icardi görev alacak.