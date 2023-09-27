Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te sakat sayısı 8'e çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Bayern Münih'te sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Alman devinde tam 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

SERGE GNABRY'NİN KOLU KIRILDI



Bayern Münih'te sakatlar kervanına katılan son isim ise Serge Gnabry oldu. Preussen Münster maçında sakatlanan Gnabry'nin kolunda kırık olduğu açıklandı.

"GNABRY AMELİYAT OLACAK"



Teknik direktör Thomas Tuchel, "Serge Gnabry kolunu kırdı, yarın ameliyat olacak ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH'TE 8 SAKAT



Gnabry ile birlikte Bayern Münih'te sakat futbolcu sayısı 8'e yükselmiş oldu. Alman devinde Kim Min-jae, Thomas Müller, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Thomas Müller, Tarek Buchmann ve Manuel Neuer'in de sakatlıkları bulunuyor.



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag deplasmanı sonrası İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak.