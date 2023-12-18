Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi'nde kura çekimi zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.



Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya)﻿, Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.