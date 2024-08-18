Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan 10-0'lık galibiyet

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Young Boy, bu karşılaşma öncesinde oynadığı İsviçre Kupası maçını 10-0 kazandı.

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18/08/2024

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Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan 10-0'lık galibiyet

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys, İsviçre Kupası 1. tur maçında 5. Lig takımı Printse-Nendaz'a konuk oldu. Zayıf rakibini 10-0 yenen konuk takım kupada ikini tura yükseldi.

Young Boys'un gollerini 1 ve 22. dakikalarda Darian Males, 29, 31 ve 52. dakikalarda Cedric Itten, 34, 45+1 ve 55. dakikalarda Alan Virginius, 63. dakikada Theo Golliard ve 85. dakikada kendi kalesine Quartier attı.

Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

18/08/2024 17:31
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TAGS: Galatasaray’ın rakibi Young Boys’tan 10-0’lık galibiyet
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