UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi bu akşam yapıldı ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge takımları ile eşleşti.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbadan katıldı.

İşte gruplar

A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray.

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız.

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta.

D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova.

E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk.

F GRUBU: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag.

G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, Leipzig.

H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.

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