Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2'lik skorla eleyerek tur atladı.

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16/08/2023

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, Molde, Klaksvik'i sahasında 2-0 mağlup etti. 

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 3-2 öne geçen Molde turu atlayan taraf oldu. 

Turu getiren gol Linnes'ten

Molde'ye turu getiren gol, 112. dakikada eski Galatasaray oyuncusu Martin Linnes'ten geldi. 

Galatasaray'da Lucas Torreira, Olimpija Ljublajana maçında kırmızı kart gördüğü için play-offta forma giyemeyecek. 

İlk maç 23 Ağustos'ta

Galatasaray ile Molde arasındaki ilk maç 23 Ağustos günü Norveç'te oynanacak. Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanacak. 

16/08/2023 10:15
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TAGS: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, haber
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