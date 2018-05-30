Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

Alman basınından Quotenmeter internet sitesinin haberine göre hayali bir kura çekimi yapıldı ve temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

İşte çekilen hayali kura sonrası oluşan gruplar;A GrubuReal MadridShakhtar DonetskSchalkeCeltic

B Grubu Manchester City,Roma, Spartak Moskova, AEK

C Grubu Juventus,Borussia Dortmund,Lyon,Brugge

D GrubuGALATASARAY,Porto,Tottenham,Monaco

E Grubu Barcelona,Napoli,Benfica,Basel

F Grubu ayern Münih,Manchester United,CSKA Moskova,Dinamo Kiev

G Grubu PSG,Atletico Madrid,Inter,Hoffenheim

H Grubu Lokomotiv Moskova,Liverpool,Valencia,PSV Eindhoven

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon 4 büyük ligden 4'er takım gruplarda yer alacak ve Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını DAZN ve Sky televizyonları yayınlayacak. Şampiyonlar Ligi yayınları ayrıca artık iki ayrı saat diliminde olacak ve Doğu Avrupa ülkelerinde müsabakalar 19.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Mario Balotelli, 2014'ten sonra ilk kez çağrıldığı Milli Takım'a golle döndü. Balotelli'nin Suudi Arabistan maçında attığı golü izlemek için videoya tıklayınız...