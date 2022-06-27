Galatasaray'ın şampiyonluk transferi: Talisca

Galatasaray, yılda net 6.5 milyon Euro alan Talisca için Al Nassr'a, "Ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım" teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro ve 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray'ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü. Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau'nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden transfer etmeyi planlayan Sarı Kırmızılılar, Anderson Talisca'yı listesine aldı. Orta sahaya kreatif ve asist, gol katkısı verebilecek oyuncu almanın şart olduğu görüşünde birleşen yönetim, bu hafta Brezilyalı futbolcunun transferi için çalışmalara başlayacak.



Suudi Arabistan'da her sezon için 8 milyon Euro maaş alıyor

• Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulubü'nde forma giyen Anderson Talisca'nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu. Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak. Al Nassr Kulübü'ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan Sarı Kırmızılılar bunun yanında, "Anderson Talisca'nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz dcleyelim" teklifini yapacak.



Beşiktaş'ın 2018-17 sezonum/aki lig şamplytmluğunun kahramanıydı

• Al Nasrr'dan olumlu sinyal alınması durumunda Talisca ile masaya oturulacak ve halen takımda en fazla para alan futbolcu olan Fernando Muslerinın aldığı 25 milyon Euro ile 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray'ın kasasından, 750 bin Euro ise sponsorlardan temin edilmesi amaçlanıyor.



2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Talisca, ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti. Brezilyalı ikinci sezonunda ise 47 karşılaşmada 20 gol atıp 8 asist yaptı. Benfica, Talisca'yı Beşiktaş'ın adından 2 yıllığına Çin ekibi Guangzhou FC'ye kiralamış ve 2019'da da 19.2 milyon Euro'ya bonservisini vermişti. Guangzhou FC, futbolcuyu 2021'de 8 milyon Euro'ya Al Nassr'a sattı.

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27/06/2022 11:09