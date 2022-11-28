Galatasaray'ın Seferovic ve Moussa Dembele planı

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde Haris Seferovic'in akıbeti var.

Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer mesaisi sezon sonuna kadar devam edecek.

Özellikle sözleşmeleri sezon bitimiyle sona erecek üç forvetin yerlerine gelecek isimler için çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'e veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte kiralık oynayan Mauro Icardi'nin durumu Paris Saint-Germain'in kararına göre netleşecek.



Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray beklenen performansı veremeyen Haris Seferovic'i ise ocak ayında Benfica'ya göndermeye hazır.



Yöneticilerin, Portekiz ekibiyle görüşüp ara transfer döneminde 30 yaşındaki İsviçreli golcüyü geri vermeyi planladığı öğrenildi.

- Moussa Dembele planı



Sarı-kırmızılılar, takıma yapılacak takviyelerde ise bonservisi elinde olan futbolcuları listesine dahil etti. İlk sıradaki oyuncu Moussa Dembele.



26 yaşındaki Fransız golcünün bir ay önce İstanbul'a gelen menajeri Makan Fofana ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray cephesi, bu transferde oldukça ısrarcı.



Lyon'la sözleşmesini uzatmayan tecrübeli forvet, sezon sonunda boşa çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'te olduğu gibi Dembele'ye de imza parası vermeyi göze aldı.

Bu habere tepkiniz:



28/11/2022 10:50