Galatasaray'ın Skriniar ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray, Roma'dan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken sürpiz bir isimle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Paris-Saint Germain forması giyen yıldız futbolcuyla anlaştığı öne sürüldü.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Dybala için girişimlerini sürdürürken, Futbol Arena YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu. Ali Naci Küçük'ün açıklamaları şöyle:

"Dybala konusu önümüzdeki günlerde netleşir. Galatasaray'ın asıl bitirdiği isim Skriniar.

PSG'de çok fazla forma şansı bulamıyor, sadece 5 maç 380 dakika oynamış. PSG oyuncuyu kiralamak istiyor ve maliyetinin belli bir kısmını da karşılayacak.

Galatasaray, Skriniar'ı sezon sonuna kadar PSG'den kiralayacak. Ben transferin olumlu sonuçlandığı ve bittiği bilgisini aldım.

Önemli bir hamle çok üst düzey bir stoper. Bir dönem piyasa değeri 60-65 milyon euroya çıkmış bir savunma oyuncusundan bahsediyoruz.

Zaten Nelsson'un ayrılacağını düşünecek olursak Galatasaray için son derece mantıklı bir hamle olur. Bu transferle de Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ilgileniyor.

Galatasaray yarım sezonluğuna Skriniar'ı kiralamak için önemli mesafe katetmiş durumda. Eğer gerçekleşirse çok doğru bir hamle olur."

Skriniar, Inter forması giydiği 2022 yılında 65 milyon euroluk piyasa değerine ulaşmıştı. Mevcut değeri 15 milyon euro olan 29 yaşındaki stoper, PSG'ye transferi sonrası hızla değer kaybetti.