Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

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21/02/2024

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Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'la deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın Kamp Kadrosu açıklandı.

Kadroda sarı kart cezalısı Victor Nelsson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele yer almadı. UEFA kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Derrick Köhn de kadroda bulunmuyor.

Sparta Prag-Galatasaray maçı yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

21/02/2024 16:58
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TAGS: Galatasaray
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