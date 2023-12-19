Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Sparta Prag oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

Sparta Prag istikrarlı bir performans sergiliyor

Çekya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik epet Arena'da oynuyor.

Danimarkalı Brian Priske'in teknik direktörlüğünü yaptığı Prag ekibi, ülkede en çok şampiyon olan takım konumunda yer alıyor.

Kadro değeri 44,65 milyon avro olan Sparta Prag'da kaptan Ladislav Krejci, 5 milyon avro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda bulunuyor.

Çek ekibinin en golcü ismi ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin oldu.

Çekya'da bu sezon bir kez yenildi

Sparta Prag, 1993'te kurulan Çekya 1. Futbol Ligi'nde 9 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve 13. kez ligi zirvede bitirdi.

Bu sezon 19 haftası geride kalan ligde 50 puanla zirvede yer alan Prag temsilcisi, 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, sadece bir kez mağlup oldu.

Ligde 47 kez rakip fileleri havalandıran Sparta Prag, kalesinde ise 13 gol gördü.

C Grubu'nu ikinci bitirdi

Bu sezon Avrupa mücadelesine Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan Sparta Prag, üçüncü turda Kopanhag'a elenmekten kurtulamadı.

Dinamo Zagreb'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Sparta Prag, C Grubu'nda Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile birlikte mücadele etti.

Sparta Prag, grupta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonunda topladığı 10 puanla ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 gol atan Prag ekibi, kalesinde 7 gol gördü.

Avrupa'da kupası yok

Avrupa kupalarında kazandığı bir kupa bulunmayan Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez gruplara kalma başarısı gösterdi.

İlk kez 1997-1998 sezonunda "Devler Ligi" gruplarında mücadele eden başkent temsilcisi, 2003-2004 sezonunda son 16 turuna yükseldi.

Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi gruplarında son olarak 2005-2006 sezonunda boy gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2015-2016 sezonunda çeyrek final oynadı.

Galatasaray ile daha önce rakip oldu

Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

1995-96 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Sparta Prag, İstanbul'da da aldığı 1-1'lik beraberlikle sarı-kırmızılıları eledi.

Çekya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1997-1998 sezonunda Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Sparta Prag, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 3-0 yenerken, İstanbul'da oynanan maçta sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.