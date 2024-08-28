Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi Avrupa Ligi'nde de yeni formata geçiliyor. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray hangi torbada yer alıyor? İşte Galatasaray'ın an itibarıyla kesinleşen muhtemel rakipleri...

Galatasaray sahasında Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki bu sezon yeni formatıyla düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani Galatasaray, lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla Galatasaray kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

SON 16 TURU SIRALAMASI | Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın an itibarıyla kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad.

AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.

Kalan 16 muhtemel rakip ise UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.