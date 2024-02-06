Galatasaray'ın yeni sol beki Derrick Köhn oluyor: İşte mali detaylar

Ara Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de sol bek. Boey sonrası sağ beke Aurier'yi transfer eden Galatasaray, sol bek transferini de noktalamak üzere.



Angelino'nun vedası sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın gündeminde Rıdvan Yılmaz, Levent Mercan gibi yerli isimler olsa da Sarı-Kırmızılılar son kararını yabancıdan yana kullandı.

DERRICK KÖHN ADIM ADIM GALATASARAY'A



Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Hannover'de top koşturan Derrick Köhn'ü transfer etmek üzere. Haber detayında Galatasaray'ın Derrick Köhn için Hannover'e 400 bin euro kiralama teklifinde bulundu.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu olarak 2 milyon euro önerdi. Galatasaray ve Hannover'in Derrick Köhn transferi için anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.

DERRICK KÖHN'ÜN SEZON İSTATİSTİKLERİ



Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıkan Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.



Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.