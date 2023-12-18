Galatasaray'ın yeni sol beki netleşti

Yaz başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Angelino artık Galatasaray'da süre alamayacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kopenhag deplasmanında 19. kez formayı giyen İspanyol sol bek, 20 maça bağlı 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı kaldı.

Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.

Savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.

Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek. 11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor. İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.