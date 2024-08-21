Galatasaray'ın yeni transferi yılın 11'ine seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği'nde 2023/24 sezonun en iyilerinin belirlendiği ödül töreni dün gerçekleştirdi.



Birçok ödülün verildiği törende Premier Lig, Championship ve İngiltere Futbol Ligleri'nde (EFL) 2023/24 sezonunun en iyi 11'i belirlendi.

GABRIEL SARA'YA ÖDÜL

İngiltere Championship'te geçtiğimiz sezonun en iyi 11'inde Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da yer aldı.



Açıklanan en iyi 11 şu isimlerden oluştu:



Illan Meslier (Leeds United)

Leif Davis (Ipswich Town)

Kyle Walker-Peters (Southampton)

Ethan Ampadu (Leeds United)

Jannik Vestergaard (Leicester City)

Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City)

Gabriel Sara (Norwich City)

Archie Gray (Leeds United)

Crysencio Summerville (Leeds United)

Sammie Szmodics (Blacburn Rovers)

Adam Armstrong (Southampton)

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 maça çıktı.



Sara, bu maçlarda 14 gol ve 13 asist kaydetti.