Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya skandal mesaj: İfşa etti
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha kendisine atılan ırkçı bir mesajı sosyal medyada ifşa etti. Zaha paylaşımında mesajın ekran görüntüsünü kullanarak "Tipik" notunu düştü.
15/05/2024
Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha çirkin bir saldırının hedefi oldu. Fildişi Sahilli futbolcu kendisine gönderilen ırkçı bir mesajı sosyal medyada paylaştı.
ZAHA IRKÇI MESAJI İFŞA ETTİ
Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu ırkçı mesajın ekran görüntüsünün bulunduğu paylaşıma "Tipik" notunu düştü.
Zaha'nın paylaşımı şöyle: