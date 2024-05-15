Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya skandal mesaj: İfşa etti

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha kendisine atılan ırkçı bir mesajı sosyal medyada ifşa etti. Zaha paylaşımında mesajın ekran görüntüsünü kullanarak "Tipik" notunu düştü.

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15/05/2024

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Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya skandal mesaj: İfşa etti

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha çirkin bir saldırının hedefi oldu. Fildişi Sahilli futbolcu kendisine gönderilen ırkçı bir mesajı sosyal medyada paylaştı.

ZAHA IRKÇI MESAJI İFŞA ETTİ

Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu ırkçı mesajın ekran görüntüsünün bulunduğu paylaşıma "Tipik" notunu düştü.

Zaha'nın paylaşımı şöyle:

 

15/05/2024 10:01
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TAGS: Galatasaray, Zaha
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