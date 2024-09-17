Galatasaray'ın yıldızına şok ceza

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17/09/2024

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Galatasaray'ın yıldızına şok ceza

UEFA, Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü.

Fernando Muslera, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

UEFA'DAN MUSLERA'YA CEZA

UEFA, kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Fernando Muslera; PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.

17/09/2024 20:24
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TAGS: Galatasaray’ın yıldızına şok ceza
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